Son Dakika Haberleri: Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan, Mazbatasını Aldı

Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan, Mazbatasını Aldı

12 dakika önce

AK Parti'den Pazarcık Belediye Başkanı seçilen İbrahim Yılmazcan, mazbatasını aldı.

Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Pazarcık Belediye Başkanı seçilen İbrahim Yılmazcan, mazbatasını aldı.

Yılmazcan, vatandaşlarla birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını teslim aldı.

Daha sonra yürüyerek Pazarcık Belediyesine gelen Yılmazcan'ı, eski belediye başkanı Yakup Hamdi Bozdağ ve belediye personeli karşıladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın da katılımıyla devir teslim dualarla yapıldı.

Yılmazcan, burada yaptığı konuşmada, ilk icraatlarından birinin makam odasının kapısını söktürmek olduğunu belirtti.

Görev süresi boyunca Pazarcık halkına hizmet edeceklerini dile getiren Yılmazcan, "Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliğini Pazarcık'ta başlatmış bulunuyoruz. Halka hizmet etmek Hakka hizmet etmek düsturuyla Büyükşehir Belediye Başkanımızla uyum içerisinde çalışarak hizmetleri Pazarcık'a getireceğiz." diye konuştu.

Eski Belediye Başkanı Bozdağ ise Yılmazcan'a ilçeye yapacağı hizmetlerden dolayı başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:46 Kaynak: AA

İbrahim Yılmazcan, AK Parti, Pazarcık, Güncel
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