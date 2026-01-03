Pazarspor Derbiye Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Pazarspor Derbiye Hazır

Pazarspor Derbiye Hazır
03.01.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazarspor, Çayelispor derbisi öncesi yoğun bir kamp dönemi geçiriyor ve kadrosunu güçlendirecek.

Yeni yılla birlikte sahaya inen Pazarspor, iyi bir kamp dönemi geçirerek Çayelispor derbisine hazır çıkmak istiyor.

Pazarspor, Nesine 3. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için çalışmalarına başladı. Yılbaşı izninin ardından yeniden toplanan mavi-beyazlı ekip, kısa ama yoğun bir hazırlık süreciyle lige hazır hale gelmeyi hedefliyor. Antrenman öncesi Pazarspor Teknik Direktörü Ramazan Öztürk, hem yeni yıl dileklerini paylaştı hem de ikinci yarı planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Öncelikle tüm Pazarspor ailemizin ve ülkemizin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Yılbaşı izninin ardından bugün itibarıyla çalışmalarımıza başladık" dedi.

Ardeşen'de hazırlık maçı

Hazırlık süresinin kısa olduğuna dikkat çeken Ramazan Öztürk, kamp programının Pazar'da tamamlandığını belirterek, "Pazar günü Ardeşen'de bir hazırlık müsabakası oynayacağız. Kamp süresi kısa olduğu için çalışmalarımızı burada tamamladık" ifadelerini kullandı.

Transferde 4-5 takviye hedefi

İkinci yarı öncesi kadroyu güçlendirmek istediklerini vurgulayan Öztürk, transfer çalışmalarına da değindi. Öztürk, "4-5 oyuncu takviyesi yapmayı planlıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor, sonuçlanmak üzere olan transferler var. Bu takviyeler gerçekleşirse, Pazarspor ikinci yarıda adına yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

İlk hafta derbi heyecanı

Pazarspor, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Çayeli Spor Kulübü ile karşılaşacak. Karşılaşmaya 'derbi' vurgusu yapan Ramazan Öztürk, centilmenlik mesajı vererek, "Coğrafi yakınlık nedeniyle bu maç derbi olarak adlandırılabilir ancak Çayelispor bizim her zaman kardeş kulübümüzdür. Umarım her iki takım da sezon sonunda hedeflediği noktada olur. Maçın önemi ve konsantrasyonu yüksek olacak. Centilmenlik çerçevesinde güzel bir müsabaka olmasını diliyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Pazarspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ligdeki durum

Nesine 3. Lig'de ilk yarıyı 16 puanla 11. sırada tamamlayan Pazarspor, ikinci yarıda puan tablosunda yukarı tırmanmayı hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncular, kısa hazırlık sürecini verimli değerlendirerek lige güçlü bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Pazarspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarspor Derbiye Hazır - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:08:26. #7.11#
SON DAKİKA: Pazarspor Derbiye Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.