TFF 3. Lig'in 12. haftasında Pazarspor sahasında Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: İbrahim Elmas, Erdi Abdulmecit Sayar, Bedirhan Soydemir
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik (Niyazi Kılıç dk. 90+3), Aziz Demir (Cengiz Özuslu dk. 81), Mehmet Can Davarcıoğlu (Şükrü Göksu Öner dk. 90+4), Ali Burak Atmaca
Düzcespor: Mustafa Uysal (Yunus Emre Genç dk. 50), Alperen Çağlayan, Emir Dinç, Sefa Emin Çalık, Hasan Kürşat Kara (Oğuz Çakıroğlu dk. 74), Mustafa Kahraman, Bilal Musa Şentürk, Emre Turan, Mehmet Refik Can, Semih Kayan, Ömer Faruk Uzun
Goller: Ali Alperen Çelik (dk. 7) (Pazarspor), Ömer Faruk Uzun (dk. 90+1) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Ali Alperen Çelik, Mehmet Can Davarcıoğlu, Erhan Şengül (Pazarspor), Emre Turan (Düzcespor) - RİZE
Son Dakika › Spor › Pazarspor ve Düzcespor Beraberliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?