Pazaryeri Belediyesi'nde ilçe halkına aşure ikramı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanlığı tarafından ilçe halkına aşure ikramı yapıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in talimatı ile hazırlanan aşure, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaflar ve evlere dağıtıldı.

Tekin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

" Muharrem Ayı, ilahi bereket ve feyzin bollaştığı bir aydır. Aşure gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Gelenek haline getirdiğimiz aşure gününü devam ettiriyoruz. Geçmiş yıllarda sadece çarşı meydanında yaptığımız etkinliği bu yıl ilçedeki tüm evlere dağıtarak daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefledik."