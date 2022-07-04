Yaz döneminde 8 hafta sürecek kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim, siyer, ibadet ve ahlak konularında eğitimler verilecek. Çocukların eğlenirken eğitim almasını amaçlayan 2022 yaz Kur'an kurslarında, dini eğitimin yanında zeka oyunları ve spor etkinlikleri de düzenlenecek.

Kaynak: AA

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde çocuklar için Kur'an kursları başladı - Son Dakika

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