Pazaryeri'nde çocuklar için Kur'an kursları başladı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde çocuklar için Kur'an kursları başladı

04.07.2022 16:50
Pazaryeri'nde çocuklar için Kur'an kursları başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuklar Kur'an kurslarına ilgi gösteriyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuklar Kur'an kurslarına ilgi gösteriyor.

Yaz döneminde 8 hafta sürecek kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim, siyer, ibadet ve ahlak konularında eğitimler verilecek. Çocukların eğlenirken eğitim almasını amaçlayan 2022 yaz Kur'an kurslarında, dini eğitimin yanında zeka oyunları ve spor etkinlikleri de düzenlenecek.

İlçe Müftüsü Şenol Şahin, AA muhabirine, eğitimlerin 26 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

386 çocuğun kurslara kayıt yaptırdığını kaydeden Şahin, "Kayıtlarımız devam ediyor. Bu eğitime yaş sınırı olmaksızın çocuklarımızı kabul ediyoruz. 4 yaşın üzerindeki bütün çocuklarımız kurslara gelebilirler." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde çocuklar için Kur'an kursları başladı - Son Dakika

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