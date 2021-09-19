Pazaryeri'nde Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende gaziler adına konuşan Hüseyin Sarıkaya, 27 Haziran 2002'de çıkarılan kanunla Türkiye'de Gaziler Günü'nün kutlanmasına karar verildiğini belirterek, bu kararın devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet ve şükran duygularının bir ifadesi olduğunu söyledi.

Sarıkaya, dün olduğu gibi bugün de aynı inançla aziz vatanın birliğine, bölünmezliğine ve milli değerlerine saldıranlara karşı kanlarını aktarmaya ve canlarını vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden kutlamalar, Belediye Başkanlığının gaziler onuruna verdiği yemekle sona erdi.