Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 11 EC 004 plakalı motosiklet, Arapdede köyü kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesin sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi K.Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildi.
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?