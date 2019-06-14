Pazaryeri'nde şiddetli yağış
2 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:56 Kaynak: AA
'in Pazaryeri
ilçesinde sağanak, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Pazaryeri ilçe merkezinde bir anda başlayan yağış kısa sürede sele dönüştü.
Yaklaşık 15 dakika süren yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler de sele dönen yollarda güçlükle ilerleyebildi.
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