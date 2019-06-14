Son Dakika Haberleri: Pazaryeri'nde şiddetli yağış
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Pazaryeri'nde şiddetli yağış

2 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Pazaryeri'nde şiddetli yağış, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Pazaryeri ilçe merkezinde bir anda başlayan yağış kısa sürede sele dönüştü.

Yaklaşık 15 dakika süren yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler de sele dönen yollarda güçlükle ilerleyebildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:56 Kaynak: AA
Bilecik, Pazaryeri, Güncel
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