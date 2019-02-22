Son Dakika Haberleri: Pekin'de Hava Kirliliği Alarmı

Pekin'de Hava Kirliliği Alarmı

41 dakika önce

Çin'in başkenti Pekin'de üç gün boyunca etkili olacak yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildi.

Pekin'de Hava Kirliliği Alarmı, System.String[]
Çin'in başkenti Pekin'de üç gün boyunca etkili olacak yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Belediyesi Ekoloji ve Çevre Bürosu bugünden itibaren pazar gününe kadar etkili olacak yoğun hava kirliliği nedeniyle en yüksek ikinci seviye olan turuncu alarm verdi.

Kentteki ağır araçların trafikten çekilmesi, okul ve kreşlerin açık alandaki aktivitelerini durdurması çağrısı yapılırken, inşaat faaliyetleriyle ve bazı fabrikaların alarm süresi boyunca kapatılması istendi.

Çin'de hava kirliliği uyarısı sisteminde kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere dört farklı uyarı sistemi bulunuyor. En yüksek ikinci alarm seviyesi olan turuncu alarm, hava kalite indeksinin 200 sınırını aşması durumunda veriliyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.

Isınma ve elektrik enerjisinin büyük kısmının kömürden sağlandığı ülkede, motorlu araçların sayısı 322 milyonu aşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel
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