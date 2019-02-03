Son Dakika Haberleri: Pelin Karahan Kupayı Eşiyle Birlikte Kaldırdı

Pelin Karahan Kupayı Eşiyle Birlikte Kaldırdı

44 dakika önce

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, şampiyonluğu garantileyen Kavacıkspor'da kaptan olarak görev yapan futbolcu ve iş adamı eşi Bedri Güntay'ı izledi.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, şampiyonluğu garantileyen Kavacıkspor'da kaptan olarak görev yapan futbolcu ve iş adamı eşi Bedri Güntay'ı izledi.

İstanbul Süper Amatör Lig 7. grubunda mücadele eden Beykoz temsilcisi Kavacıkspor, önceki hafta garantilediği şampiyonluğun ardından son grup maçı olan Kartaltepespor ile müsabakası öncesinde şampiyonluk töreni düzenledi. 15 Temmuz Şehitleri Stadı'nda düzenlenen törene AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Beykoz Adayı Coşkun Tosun, Saadet Partisi (SP) Adayı Muharrem Kaşıtoğlu, Kavacık Spor Kulübü Başkanı Suat Yıldız ve takımın kaptanı olan Bedri Güntay'ın eşi ünlü oyuncu Pelin Karahan ile taraftarlar katıldı. Tören öncesi şampiyonluğunu garantileyen Kavacıkspor'un Kartaltepespor ile son maçını Murat Aydın, tribünde taraftarlarla beraber izledi. Onlarla zaman zaman sohbet eden de Aydın, Rüzgarlıbahçe Spor Kulübü'nde yeni yetişen futbolcu çocuklarla uzun süre sohbet etti. Maçı izlemesinin ardından Aydın, diğer belediye başkan adayları, kulüp başkanı ve beraberindekiler Kavacıkspor'un şampiyonluk kupasını kaldırdı.

KARAHAN DA EŞİ VE OĞLUYLA BİRLİKTE KUPAYI KALDIRDI

Ünlü oyuncu Pelin Karahan da 3 yaşındaki oğlu Ali Demir Güntay ile beraber Kavacıkspor'da kaptan olan eşi Bedri Güntay'ı izlemeye geldi. Babası için tezahürat yapan minik Ali'nin o halleri renkli görüntüler oluşturdu. Eşinin şampiyonluk maçını izleyen Karahan, ardından eşi ve Başkan adayı Murat Aydın ile beraber takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluk kutlamalarının ardından Yeşil Beyazlı ekip, Bölgesel Amatör Lig'e çıkma yolunda Süper Amatör Lig Klasman Grubu heyecanı yaşayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

Aydın, Bedri Güntay, Pelin Karahan, Güncel
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