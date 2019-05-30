Pembe üzerine bir çalışma #11

Önceki gün çıkılan Mortirolo’nun ardından genel klasman için daha sakin olacak bir gündü.

Önceki gün çıkılan Mortirolo’nun ardından genel klasman için daha sakin olacak bir gündü. Üçü kategorize dört tırmanış vardı. Bu tırmanışların sonuncusu bisikletçileri finişe götürecek tırmanıştı.



Oldukça sakin bir etap başlangıcı oldu. 15-20 kişilik bir kaçış grubu vardı. Bu sene kaçışta görmeye alışık olduğumuz isimler yine oradaydı: Fausto Masnada, Gianluca Brambilla, Thomas De Gendt…



Ön grupta özellikle son 50 km içinde sık sık kontra atak denemeleri oldu. Biri gidiyor, az biraz fark açıyor ardından yakalanıyordu. Bu senaryoyu birkaç defa izledik.



Kaçış ile peloton fark bir ara sekiz dakika civarına kadar çıktı. Favoriler grubunun ön taraftakileri yakalamaya hiç mi hiç niyeti yoktu. Ön taraftakilerle finişin arasında 15 km kaldığında kaçış-peloton farkı hâlâ 5:30’du.



Kayda değer ilk atak AG2R bisikletçisi Nans Peters’ten geldi. 25 yaşındaki Fransız beş km içinde arkasındakilerle farkı yaklaşık bir dakikaya çıkarmıştı.



Altı gün boyunca pembe mayoyu üzerinde taşıyan Valerio Conti de kaçıştaydı ve sık sık kontra atak denedi. Pembe mayo giyişini bir etap galibiyetiyle süslemek istedi İtalyan. Son yedi-sekiz km kala bir atak yaptı, yakalandı. Hemen sonrasında bir kez daha denedi. Bu sefer oldukça ilerledi. Onu yalnızca Mitchelton-Scott’tan Esteban Chaves takip edebildi. Bir süre sonra bu ikiliye Israel Cycling Academy’den Krists Neilands da eklemlendi.



Finişe beş km kala en önde Peters vardı. 55 sn arkasından Conti-Chaves-Neilands üçlüsü geliyordu.



Etapta bir şeyleri değiştirebilecek belki de tek tırmanış son beş km’deki tırmanıştı. Çok fark yaratılabilecek bir yokuş değildi bu ancak güçlü ile güçsüzü ayırt edebilecek bir yokuştu.



Son üç km kala etabı artık Peters’in alacağı kesin gibiydi. Arkasındaki grupta Conti düşmüş, Chaves ise Neilands’ı da silkelemeye çalışıyordu.



Pelotonun yarışı kendi içindeydi. Giro’da yılın en agresif isimlerinden Miguel Angel Lopez son beş km içinde atağını yaptı. Beyaz mayo için çekiştiği rakibi Pavel Sivakov bırakmak istemedi ancak takip etmeye gücü yetmedi Sivakov’un.



Ardından Movistar’lı Mikel Landa atağını yaptı. Yalnızca Education First’lü Huge Charthy takip edebildi. Pembe mayo Richard Carapaz'la Primoz Roglic ve Vincenzo Nibali bir arada kaldı. Movistar ikinci haftada olduğu gibi üçüncü haftada da en güçlü takım olduğunu pelotona gösterdi.



Arkada bunlar olurken ön tarafta Nans Peters etabı aldı. Bu galibiyet Peters’in kariyerindeki açık ara en büyük başarı oldu. Esteban Chaves, Peters’in 1:34 arkasından finişi ikinci sırada geçti. Podyumu ise Bora Hansgrohe’li Davide Formolo tamamladı. Önceki gün üçüncü olan Masnada bu kez de dördüncü oldu.



Tekrar favorilere döndüğümüzde Landa’nın Charthy’yi ekarte ettiğini gördük. Landa da son günler öncesi genel klasmanda kapatabildiği kadar fark kapatmaya çalıştı takım arkadaşı Carapaz’la. 21. etabın sonunda Verona’da podyumda iki Movistar’lı görme şansımız var ve bu durumu Giro öncesi muhtemelen kendileri de beklemiyorlardı.



Richard Carapaz ise “Etabı Roglic ve Nibali’yle beraber bitirip zaman farkımı koruyayım” diye düşünmedi. Son kilometreye girerken o da ivmelendi ve Nibali ve Roglic’le arasında az da olsa fark yaratmayı başardı. Landa finişi Carapaz’ın 12 saniye önünde geçerken Carapaz, Nibali-Roglic ikilisinin yedi saniye önünde etabı bitirdi. Genel klasmanda en yakın takipçisi Nibali’yle arasındaki farkı neredeyse iki dakikaya çıkardı: 1:54. Roglic ise Nibali’nin 22 saniye gerisinde. Onu da Landa 47 saniye geriden takip ediyor.



Bugünkü etap, genel klasman için çok belirleyici olacak son üç etap öncesi favoriler için bir yarı dinlenme günü gibi olacak. Sprinterleri uzun bir aradan sonra tekrar göreceğiz, muhtemelen de son kez göreceğiz. 222 km’lik etabın toplu sprintle bitmesi çok muhtemel. Siklamen mayonun “neredeyse kesin” sahibini bu akşamüstü öğrenmiş olacağız.





Hazırlayan: Enes KANBUR

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