Son Dakika Haberleri: Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz Saraya göre acil durum değil
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Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz Saraya göre acil durum değil

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.

Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz Saraya göre acil durum değil, System.String[]
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.
Amerikan medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil." dedi.
Beyaz Saray, Pence'in seyahatini neden iptal ettiğine açıklık getirmezken, Mike Pence'in Washington'da kalacağını ancak spesifik olarak Beyaz Saraya çağrıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:20 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire, Mike Pence, Güncel
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