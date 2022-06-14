Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Ramazan Gök'ün nişanlısı feryat etti: Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Ramazan Gök'ün nişanlısı feryat etti: Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı

14.06.2022 15:52

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutu karşılayan şehidin nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı" sözleriyle gözyaşlarına hakim oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesini karşılayan nişanlısı feryat etti: Nikahımıza sayılı gün kalmıştı, böyle mi gelecektin?

ŞAHİDİ AİLESİ VE NİŞANLISI KARŞILADI

Şehidin cenazesini burada Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, babası Zühtü ve annesi Zarife Gök ile nişanlısı Kübra Özyurt ve yakınları ile diğer il protokolü karşıladı. Şehit Gök'ün cenazesinin uçaktan alınışı sırasında yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin cenazesini karşılayan nişanlısı feryat etti: Nikahımıza sayılı gün kalmıştı, böyle mi gelecektin?

"BÖYLE Mİ GELECEKTİN?"

Bir yıl önce Kübra Özyurt ile nişanlanan şehit Gök'ün düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. Şehidin askeri üniforma giyen nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı. 4 gün 4 gece düğün yapacaktık Ramazan" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Tokat'ın Erbaa ilçesine götürüldü. Gök'ün cenazesi, öğle vakti Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Tokat'lı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehadet haberi ailesine verildi Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Ramazan Gök'ün nişanlısı feryat etti: Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı - Son Dakika

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