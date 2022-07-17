Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın'ın cenazesi Erzurum'a getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 38 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

Hakkari'den Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Erzurum Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Şahin, Garnizon Komutan Vekili Albay Şerafettin Deniz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Tören mangasınca uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındıktan sonra bir süre ailesi beklendi.

Daha sonra şehidin eşi ve 3 erkek çocuğu ise Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan alana getirildi. Şehidin, Kürtçe ağıtlar yakan eşi Saniye Taşkın ve ailesini, jandarma ve polis ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Vali Vekili Özgödek ve protokol üyeleri, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı duanın ardından şehidin cenazesi, konvoy halinde Oltu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yarın, Tuzla köyü Yeni Cami'de ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Şehit Taşkın'ın cenazesinin toprağa verilmesi bekleniyor.