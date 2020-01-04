Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı - Son Dakika

Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde girdiği 3 okuldaki çeşitli ihtiyaçlar için toplanan yaklaşık 3 bin TL tutarındaki yardım paralarını çalan zanla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde girdiği 3 okuldaki çeşitli ihtiyaçlar için toplanan yaklaşık 3 bin TL tutarındaki yardım paralarını çalan zanla jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Kıralan Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, H.D., (16) isimli zanlı gece geç saatlerde 3 ayrı okula hırsızlık amacı ile girdi. Okullardan yaklaşık 3 bin TL yardım amacı ile toplanan parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri olaydan 2 gün sonra şahsı saklandığı evde yakaladı. H.D., jandarma da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Daha önceden de hırsızlık, yağma ve mala zarar verme suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilen H.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çivril, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ailesiyle tatile çıkan Berkay Şahin, bir hafta için 192 bin TL ödeyecek
Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu Fare zehri içerek intihar eden adam, ardında bıraktığı mektupta eşini suçladı

Son Dakika Haberleri
17:07 HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması - Son Dakika Haber
16:54 Süleymani için Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika Haber
16:54 Bulgaristan Başbakan Borisov, Türk Akım'ın açılışına katılacak - Son Dakika Haber
16:47 Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran, savaş anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti - Son Dakika Haber
16:44 Süleymani için Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika Haber
16:22 Son dakika: Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 17:08:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pencereden girdiği okulların yardım paralarını çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]