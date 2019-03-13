Pendik'te Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

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İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu

İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığı Her Koşulda Reddeden Teklifi Kabul Etti

İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı İçin Bir Hazırlığınız Var mı" Sorusuna Yanıt Verdi: Siyasette Her Şey Mümkün