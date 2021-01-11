Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu - Son Dakika

Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu

11.01.2021 08:58
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu, System.String[]

PENDİK'te bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

PENDİK'te bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarından baskın yapılacağını anlayan kişiler ise kaçmak istedi. Çareyi çatıda saklanmakta bulanlar polisler tarafından yakalanırken çatıda gizlenen bir kişi 3 saat sonra ikna yoluyla aşağı indirildi. Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Olay dün akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 katlı bir binanın üçüncü katında kumar oynandığı ihbarını aldı. Daha önce mühürlendiği öğrenilen adrese gelen polisler, binanın giriş kapısını açmak istedi fakat başarılı olamadı. Bu sırada içeride bulunan kişiler, güvenlik kameralarından polisin baskın yapacağını fark etti. Ekipler ise binanın çevresini abluka altına aldı. İçeridekilerin bir kısmı olduğu yerde beklerken bir kısmı ise yakalanmamak için yangın merdivenlerinden inerek kaçmak istedi fakat polisler kendilerini aşağıda bekliyordu. Bu sırada kaçmak isteyenlerden birinin yere düşürdüğü ayakkabıları da görüntülendi.

KUMARCILARIN SAVUNMALARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Polisleri gören kişiler bu kez çareyi binanın çatısına çıkmakta buldu. Ekipler, çatıda çeşitli hurdalıkların ve kapıların arkasına saklanan kişileri tek tek yakaladı. Cezadan kaçan bir kişi, çatıya hava almak için çıktığını söylerken cezai işlem uygulanan bir başka kişi ise, ya cezaevinde duracaklarını ya da hep oynayacaklarını dile getirdi. Polisler ayrıca ortaya çıkmakta direnenlere de uzun süre dil döktü.  YAĞMUR ALTINDA 3 SAAT BOYUNCA POLİSLERİN GİTMESİNİ BEKLEDİSaklananlar cezai işlem uygulanmak üzere aşağı inerken bir kişinin daha çatıda bulunduğu tespit edildi. Kişinin aşağı indirilmesi için en sonunda olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye sepetine binen polisler, çatıda saklanan kişiye uzun süre seslenerek ikna etmeye çalıştı. Öte yandan itfaiye ekipleri önlem amaçlı sokakta hava yastığı kurdu. 3 saat boyunca yağmur altında polisin gitmesini bekleyen kişi, ikna yoluyla çatıdan indirildi. Sağanak yağış nedeniyle sırılsıklam olan kişi, çatıya cezadan kaçmak için çıktığını söyledi. Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye 3 bin 150 liradan toplam 59 bin 850 lira para cezası uygulanırken kumar oynanan daire belediye ekiplerince tekrar mühürlendi.

Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu
Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu

İstanbul, Ramazan, Kamera, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu - Son Dakika


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