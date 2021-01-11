Pendik'te masada başlayan kumar çatıda son buldu - Son Dakika

PENDİK'te bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarından baskın yapılacağını anlayan kişiler ise kaçmak istedi. Çareyi çatıda saklanmakta bulanlar polisler tarafından yakalanırken çatıda gizlenen bir kişi 3 saat sonra ikna yoluyla aşağı indirildi. Yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Olay dün akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 katlı bir binanın üçüncü katında kumar oynandığı ihbarını aldı. Daha önce mühürlendiği öğrenilen adrese gelen polisler, binanın giriş kapısını açmak istedi fakat başarılı olamadı. Bu sırada içeride bulunan kişiler, güvenlik kameralarından polisin baskın yapacağını fark etti. Ekipler ise binanın çevresini abluka altına aldı. İçeridekilerin bir kısmı olduğu yerde beklerken bir kısmı ise yakalanmamak için yangın merdivenlerinden inerek kaçmak istedi fakat polisler kendilerini aşağıda bekliyordu. Bu sırada kaçmak isteyenlerden birinin yere düşürdüğü ayakkabıları da görüntülendi.

KUMARCILARIN SAVUNMALARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI