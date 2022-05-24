Pennsylvania'da süren ön seçim sayımına ilişkin Mehmet Öz'ün rakibi dava açtı - Son Dakika
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Pennsylvania'da süren ön seçim sayımına ilişkin Mehmet Öz'ün rakibi dava açtı

24.05.2022 18:23
Pennsylvania'da süren ön seçim sayımına ilişkin Mehmet Öz'ün rakibi dava açtı

NEW Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahi Prof. Dr. Mehmet Öz'ün ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden adaylığını koyduğu Pennsylvania'daki ön seçim oy sayımları mahkemeye taşındı.

NEW Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahi Prof. Dr. Mehmet Öz'ün ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden adaylığını koyduğu Pennsylvania'daki ön seçim oy sayımları mahkemeye taşındı.

Öz'ün rakibi Dave McCormick, ilçelerin iade zarfında el yazısıyla yazılmış tarih bulunmayan postayla gönderilen oy pusulaların derhal sayılması için dava açtı.

Dava dilekçesinde, eyaletteki en az iki ilçenin bugün eyalete bildirmesi gereken resmi olmayan sonuçların içinde üzerinde tarih olmayan pusula zarflarının sayılmadığı öne sürüldü.

Eyalet kanunları, mektupla oy kullanma gereği olarak pusulaların üzerine tarih yazılmasını şart koşarken McCormick'in ekibi ise ABD 3. Temyiz Mahkemesinin 20 Mayıs'ta verdiği karara dayanarak bu şartın "önemsiz" olduğunu ve zarfların üzerindeki posta damgası tarihlerinin oy pusulalarının zamanında iade edildiğini doğruladığını savunuyor.

1 milyon 341 bin 37 oyun kullanıldığı eyalette Öz, McCormick'ten 992 oy ile yüzde 0,07 farkla önde gidiyor.

Eyalet yasalarına göre ilk iki aday arasındaki oy farkının yüzde 0,5 veya daha az olması durumunda sandıkların tekrar sayılması gerekiyor.

Sonuçların 8 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor.

Kasımda Kongre ara seçimi yapılacak

Öz, ön seçimi kazanması durumunda ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimde Pennsylvania'nın Cumhuriyetçi senatör adayı olarak Demokrat rakibi John Fetterman ile yarışacak.

Kasım 2022 ara seçiminde ABD'liler, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gidecek.

Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs'ta Öz'ün adaylığına destek için Pennsylvania'da düzenlenen mitinge katılmıştı.

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Kaynak: AA

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