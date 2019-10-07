Son Dakika Haberleri: Pentagon: Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu
Son Dakika Dünya Pentagon: Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu

Pentagon: Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu

36 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon: Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.


Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, yaptığı açıklamada "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu: Trump'a gereken cevap gecikmeden verilmeli
Muharrem İnce'den Trump'a sert tepki: Haddinizi bilin ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 22:42:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pentagon: Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]