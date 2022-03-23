Pentagon, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pentagon, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

23.03.2022 00:56
Pentagon, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da belirlediği stratejik hedeflerin neredeyse hiçbirini elde edemediğini belirterek, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da belirlediği stratejik hedeflerin neredeyse hiçbirini elde edemediğini belirterek, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı üzerine soruları yanıtlayan Kirby, savaşın 27'nci gününde Rus ordusunun halen büyük ölçüde hedeflerini gerçekleştiremediğini ifade etti.

Bir gazetecinin "Askeri bir bakış açısıyla açısıyla, Ukrayna'nın savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Evet düşünüyoruz. Bazı yerlerde bunu yapıyorlar da. Rusların ele geçirdiği veya işgal ettiği toprakları geri almaya çalışıyorlar. Ruslar belirledikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. ve ulaştıkları hedeflere de kesinlikle kolay ya da kayıpsız ulaşamadılar. Ukraynalılar çok sert bir savunma yapıyorlar." yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dimirty Peşkov'un Rusya'nın "varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığı takdirde" nükleer silahlara başvurabileceğine ilişkin yorumu üzerine bir soruya yanıt veren Kirby, Rusya'nın nükleer silah konuşlanmasını değiştirip değiştirmediğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kirby, "Stratejik caydırıcılık konuşlanmamızı değiştirmemiz gerektiği sonucuna varmamıza neden olacak hiçbir şey görmediğimizi söyleyebilirim. Bakan (Lloyd Austin) stratejik caydırıcılık konuşlanmamızın sadece anavatanı değil, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı da savunmak için iyi yapılandırıldığı konusunda rahat ve emin." diye konuştu.

Sözcü, Rusya'nın nükleer ile ilgili retoriğini ise "tehlikeli" olarak nitelendirdi ve bu şekilde nükleer silahları gündeme getirmenin "sorumlu bir nükleer gücün hareket etmesi gerektiği bir yol olmadığını" belirtti.

YORUMLAR
500
Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir Pentagon: Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz Pentagon: Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz

Pentagon, Nükleer, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 01:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Pentagon, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement