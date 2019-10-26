Pentagon'un 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini Microsoft kazandı
56 dakika önce
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini yazılım devi Microsoft kazandı.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini yazılım devi Microsoft kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:49
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