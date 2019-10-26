Son Dakika Haberleri: Pentagon'un 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini Microsoft kazandı
Son Dakika Ekonomi Pentagon'un 10 milyar dolarlık 'bulut' ihalesini Microsoft kazandı

Pentagon'un 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini Microsoft kazandı

56 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini yazılım devi Microsoft kazandı.

Pentagon'un 10 milyar dolarlık

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini yazılım devi Microsoft kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:49 
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