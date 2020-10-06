Pentatlonda ölçme değerlendirmede üniversite iş birliği

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), sporcu performansı ölçme ve değerlendirme, verilerin takibi sürecine ilişkin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile iş birliği protokolü imzaladı.

TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede ALKÜ ile yapılan iş birliğinin önemine dikkati çekerek başta ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan olmak üzere ALKÜ Spor Bilimleri akademisyenlerinin destekleri ile önemli başarılara imza atılacağına inandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Sağlığı Dairesi Başkanlığının sporcu performansına yönelik gerçekleştirdiği bilimsel temelli çalışmaların spora önemli katkı sunduğunu dile getiren Çakır, ALKÜ ile yapılan iş birliğinin de bu yaklaşıma büyük değer katacağını ifade etti.

Çakır, "Gerek olimpik havuz ve olimpik havuza aday milli sporcuların gerekse yabancı modern pentatlon federasyonlarının kamp merkezi olarak kullandığı Alanya, önümüzdeki dönem kamp ve antrenman programlarına katılan sporcu sayısı açısından daha da yoğunlaşacağını öngörüyoruz." dedi.

ALKÜ ile yapılan iş birliğinin milli takım çalışmalarının ve kampların daha verimli gerçekleştirilmesi, olimpiyat oyunlarına daha etkin şekilde hazırlanabilmek adına önemli olduğuna vurgu yapan Çakır, "Birçok spor dalında uluslararası kamp merkezi niteliğinde olan bölge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan uzman kadro ile yapılan iş birliğiyle milli sporcuların performans değerlendirmeleri noktasında da önemli bir merkez rolü üstlenecek." diye konuştu.

Sporcu performansları Alanya'da test edilecek

Üniversite ile yapılan iş birliği protokolü, federasyon bünyesindeki olimpik havuz, olimpik havuza aday milli sporcuların performans ölçüm ve testlerinin yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması, sporcuların gelişimlerinin takibi için veri tabanı oluşturularak tüm süreçlerde antrenman rehberliğini sağlamayı amaçlıyor.

Mutabakata göre, federasyonca belirlenen olimpik havuz ve olimpik havuza aday milli sporcuların her türlü takibi ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesince gerçekleştirilecek.