Pepee'nin mucitlerinin yeni karakter 'Pakiki' - Son Dakika
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Pepee'nin mucitlerinin yeni karakter 'Pakiki'

6 saat önce

Türkiye'nin yeni kukla karakteri Pakiki çocuklarla buluştu.

Pepee'nin mucitlerinin yeni karakter 'Pakiki', System.String[]

Türkiye'nin yeni kukla karakteri Pakiki çocuklarla buluştu. Türkiye'nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV'de 11 Aralık itibariyle yayın hayatına başladı.


Türkiye'den doğan ve 'Türkiye'nin ilk çizi film kahramanı' ünvanını alan Pepee'yi geliştiren Düşyeri, şimdi de kukla karakteri Pakiki ile çocukların kişisel gelişimine ve öğrenimine katkı sağlayacak. Düşyeri'nin yeni ve ilk kukla karakteri Pakiki, Türkiye'nin ilk dijital çocuk televizyonu Düşyeri TV'de 11 Aralık itibariyle yayın hayatına başladı.


"10 yıldır amatör heyecanımız hiçbir zaman bitmedi"


Pakiki'nin tanıtıldığı basın toplantısında Düşyeri Kurucu Başkanı Ayşe Şule Bilgiç, Pakiki'nin hikayesini şöyle anlattı: "Düşyeri olarak 10 yıldır 'çocuklar için' çalışıyoruz. Onların geleceğine ve gelişimlerine destek olmak için. Bu süreçte amatör heyecanımızı hiç kaybetmedik. Çocukları geleceğe hazırlama tutkumuz 1.5 yıl önce geliştirmeye başladığımız Pakiki ile devam ediyor. Pakiki bir kız çocuğu. Kardeşi Pepee'den farklı bir yol ve teknoloji izleyerek geliştirdiğimiz Pakiki, bir kukla karakter. Yaptığımız taramalarda çocukların kukla karakterlerden çok hoşlandığını gördük ve yeni karakterimizi kukla olarak tasarlamaya karar verdik. Pakiki'yi Düşyeri Pedagojisi ve uzmanların desteğiyle geliştirdik. Pakiki ile kendini var eden, kendi cümleleriyle kendilerini ifade eden çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Meraklı ve öğrenmeye açık olan ilkokul çağı çocukların, ailelerine sık sık sordukları soruların cevaplarını eğlenirken öğrenmelerini sağlayacağız."


"Pakiki 3-5 yaşlarında annesine sürekli sorular soran bir kız çocuğu"


Ayşe Şule Bilgiç, Pakiki'yi 3-5 yaşlarında meraklı, heyecanlı, annesine sürekli sorular soran, tatlı bir kız çocuğu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Amacımız, müzikal ve bilgisel içeriğimizi, ilgi çekici bir kukla aracılığı ile çocuklara eğlendirirken öğretmek. Pakiki'nin müzikal bilgisi olmasının sebebi, müziğin okul öncesi dönemde olan çocukların gelişimi üzerinde güçlü bir rol alması. Müzik beynin birden fazla alanını uyardığından, çocuğun öğrenme becerilerinin gelişmesine ve pekişmesine olumlu rol oynar." dedi.


"İlk sezonda vücudumuzu öğretecek"


Yapılan bilgilendirmede; Pakiki, her sezonda 13 bölümün yer alacak ve ilk sezonunda çocuklara vücudu müzik eşliğinde eğlenceli bir şekilde anlatacak. Pepee'de olduğu gibi Pakiki de her bölümde farklı şarkılar ile çocukların karşısına çıkacak. İlk sezonunda insan vücudunda bulunan dış organların anlatılacağı çizgi filmde, Pakiki annesine; "Kulaklarım olmasa nasıl duyardım, ağzım olmasa nasıl yemek yerdim" gibi sorular soracak ve alacağı yanıtlarla çocuklar da Pakiki ile birlikte öğrenecek. Çocukların eğlenirken hoş vakit geçirmelerini sağlayan Pakiki, öğretici içeriğiyle; çocuklara, dili etkin kullanma, dikkat becerilerini geliştirme gibi konularda da yardımcı olacak. - İSTANBUL

Ayşe Şule Bilgiç, Türkiye, Pepee, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
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