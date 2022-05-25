Perakende devinden 'drone ile teslimat' adımı - Son Dakika
Üye Girişi

Perakende devinden 'drone ile teslimat' adımı

25.05.2022 22:36
Perakende devinden 'drone ile teslimat' adımı

Perakende devi Walmart, drone ile teslimat bölgesini genişletmek için DroneUp adlı firma ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl drone ile teslimat için pilot bölge oluşturan Walmart, yatırımlarını genişleteceğini açıkladı. Walmart, drone ile teslimat bölgelerine Arizona, Arkansas, Florida, Teksas, Utah ve Virginia'yı da ekledi.

Walmart, drone ile teslimat bölgesini genişletiyor

Haftanın her günü teslimat yapılabileceğini açıklayan şirket, müşterileri sabah 8'den akşam 8'e kadar hizmet vereceklerini duyurdu. Binlerce ürünün drone ile müşterileri gönderilebildiğini belirten Walmart, toplam paket ağırlığının 8 kg ile sınırlı olduğunun altını çizdi.

İnsansız hava araçları için otonom gemi suya iniyor!

Müşteriler, drone ile teslimat için şirkete 3.99 dolar ek ücret ödeyecek. Şirketin orta vadede ekstra ücreti kaldıracağı tahmin ediliyor.

Walmart, müşterilerine drone ile 30 dakika içerisinde ürünlerini teslim edeceğini müjdeledi. Şirket, FAA standartlarını karşılayan drone pilotlarıyla çalışacaklarını belirtti.

Perakende devinden 'drone ile teslimat' adımı

Yayınlanan tanıtım videosunda, daha çok kırsal bölgedeki müşterilere hitap edildiği açıkça görülebiliyor. Walmart'ın büyük şehirlerde hızlı teslimat yatırımlarına ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Google ve Amazon ile doğrudan rekabet içerisinde olan Walmart, yeni hamlesiyle her iki şirketi de geride bırakmayı başardı. Google alt şirketi Wing, iki kasabada drone ile teslimat sistemi için yerel işletmelerle ortaklık kurmuştu.

DroneUp, geliştirdikleri sistem sayesinde teslimatların hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Walmart, 2023 yılında drone ile bir milyondan fazla paket teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Siz drone ile teslimat konusunda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
İnsansız hava araçları için otonom gemi suya iniyor! İnsansız hava araçları için otonom gemi suya iniyor! Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu
Kaynak: Shiftdelete

Arkansas, Arizona, Pilot, Drone, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Perakende devinden 'drone ile teslimat' adımı - Son Dakika


Son Dakika
22:04 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum
22:03 Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 22:45:26. #1.13#
SON DAKİKA: Perakende devinden 'drone ile teslimat' adımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement