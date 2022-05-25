Perakende devinden 'drone ile teslimat' adımı

Geçtiğimiz yıl drone ile teslimat için pilot bölge oluşturan Walmart, yatırımlarını genişleteceğini açıkladı. Walmart, drone ile teslimat bölgelerine Arizona, Arkansas, Florida, Teksas, Utah ve Virginia'yı da ekledi.

Walmart, drone ile teslimat bölgesini genişletiyor

Haftanın her günü teslimat yapılabileceğini açıklayan şirket, müşterileri sabah 8'den akşam 8'e kadar hizmet vereceklerini duyurdu. Binlerce ürünün drone ile müşterileri gönderilebildiğini belirten Walmart, toplam paket ağırlığının 8 kg ile sınırlı olduğunun altını çizdi.

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Müşteriler, drone ile teslimat için şirkete 3.99 dolar ek ücret ödeyecek. Şirketin orta vadede ekstra ücreti kaldıracağı tahmin ediliyor.

Walmart, müşterilerine drone ile 30 dakika içerisinde ürünlerini teslim edeceğini müjdeledi. Şirket, FAA standartlarını karşılayan drone pilotlarıyla çalışacaklarını belirtti.

Yayınlanan tanıtım videosunda, daha çok kırsal bölgedeki müşterilere hitap edildiği açıkça görülebiliyor. Walmart'ın büyük şehirlerde hızlı teslimat yatırımlarına ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Google ve Amazon ile doğrudan rekabet içerisinde olan Walmart, yeni hamlesiyle her iki şirketi de geride bırakmayı başardı. Google alt şirketi Wing, iki kasabada drone ile teslimat sistemi için yerel işletmelerle ortaklık kurmuştu.

DroneUp, geliştirdikleri sistem sayesinde teslimatların hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Walmart, 2023 yılında drone ile bir milyondan fazla paket teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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