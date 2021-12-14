Üye Girişi
Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu - Son Dakika

Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu

14.12.2021 10:38
Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu

MUĞLA'da çekimleri süren 'El kızı' isimli dizinin başrol oyuncusu Perihan Savaş, 4'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

MUĞLA'da çekimleri süren 'El kızı' isimli dizinin başrol oyuncusu Perihan Savaş, 4'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Savaş, herkesi aşı olmaya davet etti.

Muğla'nın Ula ve Köyceğiz ilçelerinde çekimi devam eden 'El kızı' isimli dizide 'Cavidan Bozdağ' karakterini canlandıran Perihan Savaş, 4'üncü doz koronavirüs aşısını oldu. Savaş'ın 2 Sinovac, 2 de Biontech aşısı olduğu belirtildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşısını yaptıran Savaş, "Hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Kendi ve çevredeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak için aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan ise pandemi ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.


- Muğla
Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu
Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu

Perihan Savaş, Köyceğiz, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı 10:34 Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın 10:26 Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
10:33 Macaristan'da göçmenleri taşıyan araç binaya çarptı: 7 ölü, 4 yaralı
10:26 Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?
10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
10:26 Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın
10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz
10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır
10:10 Konya'yı esir alan kum fırtınasının sebebi anlaşıldı! Arka planda yine insan faktörü var
10:07 Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu
10:04 Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor
10:01 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar
Fazıl Say bu kez tam çıldırdı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın Fazıl Say bu kez tam çıldırdı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın         
10:35
Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek? Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?         
10:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır         
10:23
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 10:43:26. #1.13#
SON DAKİKA: Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement