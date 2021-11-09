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PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ - Son Dakika

PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ

09.11.2021 12:44

ADIYAMAN'da bulunan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, tarihi bölgenin milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki Kuzey Mezopotamya'da meydana depremlerden etkilendiği ortaya çıktı.

ADIYAMAN'da bulunan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, tarihi bölgenin milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki Kuzey Mezopotamya'da meydana depremlerden etkilendiği ortaya çıktı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan Bunu üstteki çatı kiremitlerinin tamamının yere çökmesinden anlıyoruz. Bu da Perre Antik Kenti'ndeki konut mimarisinin deprem ile yıkıldığını gösteriyor dedi.

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki genç Antik Çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarda ayrıca Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler, bronzdan makas, çeşitli bilezikler ile deprem sırasında hasar gören konut mimarisine rastlandı.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan Perre Antik Kenti'nde Türk Tarih Kurumu'nun vermiş olduğu destekler ile yeni açmalar gerçekleştirdik. Bu yeni açmış olduğumuz alanlarda Perre Antik Kenti'nin milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllarda genç Antik Çağ tarihi ile ilgili bulgulara ulaşıldı. Bu bulgulara baktığımız zaman gösterişten uzak bir konut mimarisi görmekteyiz. Çamurla ve düzgün olmayan kesme taşları kullanarak yapılmış bir duvar örgüsünden bahsediyoruz. Hemen üst kısmı çatı kiremitleri ile örtülü dedi.

'ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT BULUNTULAR ELDE ETTİK'

Kuzey Mezopotamya'da milattan sonra 6'ncı ve 7'nci yüzyıllarda deprem yaşandığını ve bu depremlerden Perre Antik Kenti'nin de etkilendiğini düşündüklerini belirten Alkan, şunları söyledi

Bunu üstteki çatı kiremitlerinin tamamının yere çökmesinden anlıyoruz. Bu da Perre Antik Kenti'ndeki konut mimarisinin deprem ile yıkıldığını gösteriyor. İçerisinde pompei tipi değirmen taşının varlığı da genç Antik Çağ'da Perre Antik Kenti'nde, şarap üretildiğini ve küçük ölçekli tahıl üretiminin yapıldığı gözler önüne seriyor. Kazı çalışmalarında Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler, bronzdan makas, çeşitli bilezikle rve buluntular elde ettik. Bunlarında temizleme çalışmaları bittikten sonra müzemizde sergilenecek diye konuştu.

'AKLIMIZA BİR DEPREM RİSKİ GETİRDİ'

Bölgede yoğun şekilde çatı kiremitleri olduğunu ve çatı kiremitleri dışında seramik, metal obje, sikke çıktığını söyleyen arkeolog Yıldız Ersönmez de Alanda 10 gündür çalışıyoruz. Tarım toprağına ulaştıktan sonra mekanlarımız netleşmeye başladı. Bizim karşımıza ilk çıkan çatı kiremitleri oldu. Alanda yoğun şekilde çatı kiremitleri mevcut, çatı kiremitleri dışında seramikler, metal objeler, sikkeler alanda çıkmaya devam ediyor. Bu çatı kiremitleri çökme şekilde olduğundan dolayı aklımıza bir deprem riski getirdi. Çünkü yığın şeklinde olması gereken çatı kiremitleri; direk çökme şeklinde ve yoğun lokal olarak görülmekte. Bununla alakalı geniş kapsamlı çalışmalarımız sürüyor dedi.

PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ

Mezopotamya, Adıyaman, konut, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KONUTLAR, 6'NCI VE 7'NCİ YÜZYILLARDAKİ DEPREMLERDEN ETKİLENMİŞ - Son Dakika
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