Tek mezarda 3 iskelet - Son Dakika

Tek mezarda 3 iskelet

28.11.2020 14:04

Perre Antik Kent nekropol alanında süren kazılarda ilginç bir mezar ortaya çıktı.

Perre Antik Kent nekropol alanında süren kazılarda ilginç bir mezar ortaya çıktı. Tek sanduka mezar içerisinde 2 yetişkin, 1 çocuk iskeleti bulundu.

MÖ. I. yüzyılda kurulan Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te kazılar sürerken yeni yapılar ve yeni eserler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce bir mezar içerisinde yapısı hiç bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulunmuştu.

Kazıların devam ettiği Perre Antik Kentte yeni ve farklı bir mezar daha bulundu. Mezar odalarının aksine, tek sanduka mezar odasında 3 iskelet tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürlüğünün yürüttüğü ve Adıyaman Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığını yaptığı kazılarda bulunan mezarda 1 bay, 1 kadın ve 1 çocuk iskeleti ortaya çıktı. Bu güne kadar tek mezar içerisinde 3 iskelete hiç rastlanılmadığı öğrenildi. Mezar içerisinde bulunan sikke ve diğer eşyalardan iskeletlerin 1600 yıllık olduğu belirlendi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 15 gün önceki iskeletin bulunmasının ardından yeni bir sanduka mezar bulduklarını ve bu mezarda 3 iskeletin olduğunu vurguladı.

Alkan, "115 gün önce bir sanduka mezar içerisinde bir erkek iskeleti tespit edilmişti. Bu gün ise bir sanduka mezar içerisinde 3 adet iskelet tespit edildi. Bu iskeletlerden bir tanesi yetişkin erkek, bir tanesi yetişkin bayan ve bir tanesi de çocuk olmak üzere üç iskeletten oluşuyor. Burada rastladığımız objeler, bronz bilezik, bronz sikkeler ve yüzük kaşığı ile boncuktan oluşuyor. Bir sanduka içerisinde 3 iskeletin ortaya çıkması ilk defa karşılaştığımız bir durum. Bu mezarın özelliği sandık tipi bir mezar olması ve içerisinde 3 adet iskeletin olmasıdır. Yaklaşık bir buçuğa, kırk santim ebatlarında bir sanduka mezar. Bu sanduka mezar içerisine de 3 adet iskelet gömülmüş. Bulduğumuz sikkelere göre yaklaşık 1600 yıllık bir sanduka mezar olduğunu tespit etmekteyiz" dedi.

Ortaya çıkartılan iskeletlerin yapılan çalışmaların ardından kemikler toplanarak, Müze Müdürlüğüne götürüldü. - ADIYAMAN

Tek mezarda 3 iskelet
Tek mezarda 3 iskelet
Tek mezarda 3 iskelet
Tek mezarda 3 iskelet
Tek mezarda 3 iskelet
Tek mezarda 3 iskelet
Tek mezarda 3 iskelet
Tek mezarda 3 iskelet

Adıyaman, İskelet, Mezar, Müze, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tek mezarda 3 iskelet - Son Dakika


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