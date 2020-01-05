Perşembe Yaylası'nda kış festivali sevinci - Son Dakika
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Perşembe Yaylası'nda kış festivali sevinci

6 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda kış festivali düzenlendi.

Perşembe Yaylası'nda kış festivali sevinci, System.String[]

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda kış festivali düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesinin bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda bu yıl ilkini düzenlediği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Yaylada özel hazırlanan parkurda gerçekleşen festivalde kimi vatandaşlar kızaklarla kayarken bazıları ise kar üstünde snowboard yaptı. Perşembe Yaylası'ndaki mendereslerde kanoyla gezinti düzenlendi. Kimi katılımcılar da müzik eşliğinde kar üzerinde horon oynadı.

Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Yaylası'nın her mevsim güzel olduğunu söyledi.

Yaylanın menderesleriyle ünlü olduğuna işaret eden Güler, bundan sonra Perşembe Yaylası'nı kışın daha iyi değerlendireceklerini söyledi.

Güler, yaylada konaklamak isteyenler için kütük ev sayısını artıracaklarını, bundan sonra yaylanın çok farklı şekilde ziyaretçilerini ağırlayacağını ifade etti.

Yaptıkları bütün çalışmaların vatandaşların yüzünün gülmesi için olduğunu, Ordu'daki bütün yaylaları çekim merkezi haline getireceklerini dile getiren Güler, ilki düzenlenen festivale katılanlara teşekkür etti.

Festivale, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Festival, katılımcılara keşkek ve çorba ikramının ardından sona erdi.

Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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