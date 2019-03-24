Personel Lojmanında Çıkan Yangın Korkuttu
23 dakika önce
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir yerinde görevli personellerin kullandığı lojmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
MUĞLA (İHA) – Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, bir yerinde görevli personellerin kullandığı lojmanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Konacık
Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde görevli personellerin kullandığı lojmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alındı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu yangında her hangi bir can kaybı veya yaralanan yaşanmazken; lojmanda maddi hasar oluştu. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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