Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 42 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusundaki Nazca eyaletine bağlı Marcona kentinin 62 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını, ayrıca herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini bildirdi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.