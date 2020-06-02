Peru'da Kovid-19 nedeniyle 20 medya çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika

Peru'da yeni tip korovavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri takip eden en az 20 medya çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Guardian'ın haberine göre, Latin Amerika'da, Brezilya'nın ardından en fazla vakanın görüldüğü Peru'da, salgına ilişkin haberleri takip eden, genellikle koruyucu ekipmanları olmayan muhabir, foto muhabiri ve kameraman en az 20 kişi Kovid-19'a yenik düştü.

Peru Ulusal Gazeteciler Derneği (ANP) Genel Sekreteri Zuliana Lainez, "Bu salgın, Peru'daki gazetecilerin çalışma koşullarını daha zor hale getirdi." dedi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren gazetecilerin yaklaşık yarısının görevi başında virüse yakalandığını belirten Lainez, bu kişilerden büyük çoğunluğunun serbest çalışan olduğunu söyledi.

Lainez, medya şirketlerinin, özellikle haber yapan personeline kişisel koruyucu ekipman sağlama konusunda yasal ve ahlaki yükümlülükleri olduğunu ifade etti.

ANP'ye göre, söz konusu gazetecilerden 6'sı Iquitos şehrinde, 4'ü başkent Lima'da ve diğerleri Kovid-19'un en yaygın görüldüğü ülkenin kuzey kıyı kesimlerinde hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan onlarca gazetecinin ise iyileştiği kaydedildi.

Haberde, şimdiye kadar Ekvador'da 12, Brezilya'da 8, Nikaragua'da 1 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü aktarıldı.

Press Emblem Campaign (PEC), mart ayının başından bu yana 31 ülkede en az 127 gazetecinin yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Peru'da bugüne kadar 170 bin 39 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi öldü, virüse yakalan 68 bin 507 kişi iyileşti.