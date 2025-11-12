Peru'da Otobüs Kazasında 37 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Peru'da Otobüs Kazasında 37 Ölü

Peru\'da Otobüs Kazasında 37 Ölü
12.11.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arequipa'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, 37 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı var.

Peru'nun güneyindeki Arequipa kentinde, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

YOLCU OTOBÜSÜNDE 37 KİŞİ CAN VERDİ

Peru basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneyindeki Arequipa'nın Ocona bölgesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü, otoyolda seyir halindeyken bir minibüsle çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peru'da Otobüs Kazasında 37 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri ağza getiren görüntü Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi
Yaptığı savunma yetmedi Bu görüntüler için karar verildi Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi
Nereden nereye Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

15:43
Ahmed Şara’ya parfüm sıkan Trump ’’Kaç eşin var’’ diye sordu
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump ''Kaç eşin var?'' diye sordu
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
15:04
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
14:39
Acının tarifi yok Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
13:52
Acı haberle memleketine dönen şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı
Acı haberle memleketine dönen şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 16:41:52. #7.12#
SON DAKİKA: Peru'da Otobüs Kazasında 37 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.