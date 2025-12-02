Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp - Son Dakika
Dünya

Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp

Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp
02.12.2025 11:49
Peru'nun Ucayali Nehri'nde iki tekne battı, 12 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi kayboldu.

Peru'daki Ucayali Nehri kıyısında iki yolcu teknesinin heyelan nedeniyle batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Peru'nun Ucayali Bölgesi'ndeki Coronel Portillo eyaletinde yer alan Iparia Limanı'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle Ucayali Nehri'nde iki yolcu teknesi battı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin kaybolduğu belirtildi. Peru Sağlık Bakanlığı, 20 yaralının tedavi altına alındığını, kurtarma ekiplerinin 18 kişiyi sağ kurtardığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:20
