Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi - Son Dakika
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Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

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Peru\'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi
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Peru\'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi
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Peru'da uyuşturucu satıcılarını yakalamak isteyen polisler, öğrenci ve tekerlekli sandalyede hasta kılığına girerek şüphelilerin evine baskın düzenledi. Tekerlekli sandalyeden aniden fırlayan polisin kapıyı balyozla kırdığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Peru'nun başkenti Lima'nın San Juan de Miraflores ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Peru Ulusal Polisi bünyesindeki Grupo Terna ekipleri, şüphelilerin dikkatini çekmemek için alışılmışın dışında bir yöntem kullandı.

Polislerden bazıları okul üniforması giyerek öğrenci kılığına girerken, bir başka polis tekerlekli sandalyeye oturarak yürümekte zorlanan bir hastayı canlandırdı. Bu şekilde uyuşturucu satışı yapıldığı değerlendirilen eve yaklaşan ekipler, operasyon için uygun anı bekledi.

Baskın sırasında polislerden biri tekerlekli sandalyedeki meslektaşına "Kalk Lazarus!" diye seslendi. Bir anda ayağa kalkan polis, üzerinde gizlediği balyozla evin demir kapısına vurmaya başladı. Aynı anda öğrenci kılığındaki polisler de merdivenlerle binanın üst katına çıkarak kaçış yollarını kapattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kapı ve pencerelerden eve girerek içeride bulunan 3 şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan kişilerin, "Los Santurrones" isimli uyuşturucu satış grubuyla bağlantılı oldukları değerlendiriliyor.

Şüpheliler José Chunga, Jesús Chávez ve Deisy Pérez olarak açıklandı. Evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, Peru21 gazetesi 2 bin 270 paket baz kokain hamuru ve aynı maddeden 47 gram daha bulunduğunu bildirdi.

POLİS MÜDÜRÜ OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI

Operasyonu yöneten Escuadrón Verde biriminin başındaki Albay Pedro Rojas Tipto, polislerin kılık değiştirmesi sayesinde şüphelilerin bulunduğu eve fark edilmeden yaklaşabildiklerini söyledi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri için San Juan de Miraflores Kriminal Soruşturma Birimine götürüldü. Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

UyuşturucuOperasyonDünyaSon Dakika

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