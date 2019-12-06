Son Dakika Haberleri: Pervin Buldan'dan, Demirtaş ailesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Son Dakika Güncel Pervin Buldan'dan, Demirtaş ailesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Pervin Buldan'dan, Demirtaş ailesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

6 saat önce

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gittikleri sırada TEM Otoyolu Çorlu yakınlarında trafik kazası geçirerek yaralanan Demirtaş ailesinin durumu ile ilgili olarak tedavi gördükleri hastanede bilgi alan HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan,...

Pervin Buldan'dan, Demirtaş ailesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama, System.String[]

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gittikleri sırada TEM Otoyolu Çorlu yakınlarında trafik kazası geçirerek yaralanan Demirtaş ailesinin durumu ile ilgili olarak tedavi gördükleri hastanede bilgi alan HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Yaralananların Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası, kız kardeşi ile kayınbiraderi ve kayınpederi olduğunu söyleyen Pervin Buldan, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgiler verdi. Buldan, Selahattin Demirtaş'ın Edirne'de tutuklu bulunmasından dolayı ziyaretlerde zorluk yaşandığını ifade ederek, bu soruna çözüm üretilmesini istedi. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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