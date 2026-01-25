Peskov: Ukrayna Krizi için Formül Geliştirildi - Son Dakika
Peskov: Ukrayna Krizi için Formül Geliştirildi

25.01.2026 15:23
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile yapılan zirvede Ukrayna'daki toprak sorununun çözümü için formül geliştirildiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında yapılan Anchorage zirvesinde, Ukrayna'da toprak sorununun çözümü için formülün geliştirildiğini belirterek "Bunun uygulanması çok önemli." dedi.

Rossiya-1 televizyon kanalına konuşan Peskov, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği mesajları paylaşmasını değerlendiren Peskov, "Tüm Avrupalılar, Trump'ın Macron ile yazışmalarını yayımlaması üzerine adeta çılgına döndü. Ancak Macron, Putin ile yaptığı görüşmeyi yayımladığında kimse tepki göstermedi." şeklinde konuştu.

Dünyada değişikliklerin yaşandığına işaret eden Peskov, "Bu değişiklikler, muhtemelen Avrupa'da uzun yıllar boyunca hüküm süren çifte standardın, ikiyüzlülüğün sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriy Peskov, "Avrupa'nın Rusya'dan bağımsız olduktan sonra ABD'ye bağımlı hale geldiğini" söyleyerek, şöyle devam etti:

"Avrupa'da iktidarda olan siyasetçiler, Trump'ın iddialı tavrına karşı koyamıyorlar. Trump, tecrübeli bir politikacı. Trump'ın yaklaşımları sert ve acımasız. Trump, hem kendi hem de ülkesinin çıkarlarını savunuyor. Onun kullandığı yöntemler, çok kutuplu dünya düzenine yönelik yaklaşımımızla örtüşmüyor. O, sorunları diz çöktürme politikasıyla çözmekten yana. Bugün diz çökenler ise ileride de bunu yapacak. Biz bunu yapmamalıyız."

Kanada'nın Trump'ı eleştirdiğine işaret eden Peskov, "Bunun sonucunun ne kadar acı verici olacağını bilmiyor ancak Kanadalıların başının ağrıyacağı aşikar." dedi.

Sözcü Peskov, Ukrayna krizinin çözüm sürecinin uzun sürebileceğine değinerek, "Anchorage zirvesinde ve zirve öncesinde toprak sorununun çözümü için belirli bir formül geliştirildi. Bunun uygulanması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

