Pestisit Denetimi İçin Kanun Teklifi

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM Başkanlığı'na pestisitlerle ilgili kanun teklifi sundu. Özdağ, teklifle ilgili "Pestisit Kullanımının Denetlenmesine Dair Kanun Teklifimiz ile denetimi hasat öncesinden başlatıyor, üretimden tüketime tüm aşamaları kapsayan izlenebilir bir sistemi zorunlu kılıyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pestisit Kullanımının Denetlenmesine Dair Kanun Teklifi" sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün tarladan pazara uzanan gıda zincirinde pestisit denetimleri yetersiz, şeffaflık ise neredeyse yok. Bunun bedelini hem halk sağlığı hem de Türkiye'nin tarımsal itibarı ödüyor. Bu nedenle "Pestisit Kullanımının Denetlenmesine Dair Kanun Teklifimiz" ile denetimi hasat öncesinden başlatıyor, üretimden tüketime tüm aşamaları kapsayan izlenebilir bir sistemi zorunlu kılıyoruz. Yüksek riskli pestisitleri kademeli olarak yasaklıyor, sonuçları kamuoyuyla açıkça paylaşıyoruz. Sağlıklı gıdaya erişim devletin yurttaşına karşı asli sorumluluğudur. Çiftçiyi cezalandırmadan, zehirsiz ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden bir anlayışla; toprağı, suyu ve geleceğimizi korumakta kararlıyız."

Hazırlanan kanun teklifinde, pestisitlerle ilgili, tarla ve seradan başlayarak; hal, toptancı, pazar yerleri, depolama alanları ile market ve perakende satış noktalarına kadar tüm zincirin denetime tabi tutulması öngörülüyor. Kanun teklifinde, uluslararası bilimsel veriler ışığında yüksek riskli ve yasaklı pestisitlerin kademeli olarak tamamen ortadan kaldırılması da yer alıyor. Bu yasaklamanın en geç üç yıl içerisinde tamamlanması planlanırken, üreticinin uyum sürecinin gözetileceği belirtiliyor.

Teklifte, pestisit denetimlerine ilişkin sonuçların, kalıntı oranlarının ve tespit edilen uygunsuzlukların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aylık olarak kesintisiz biçimde kamuoyuyla paylaşılması hüküm altına alınıyor. Böylece yurttaşların ne tükettiğini bilme hakkının güvence altına alınması amaçlanıyor. Kanun teklifi, çiftçiyi zehirsiz, organik ve agroekolojik üretimi teşvik eden bir anlayışı esas alıyor. Pestisit kullanımını azaltan üreticilere destek, prim ve teknik danışmanlık sağlanması öngörülürken, zehirsiz üretime geçişin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Teklifte ayrıca, kanun hükümlerine aykırı hareket edenler için idari para cezası, ürün imhası, faaliyet durdurma ve tekrarında ruhsat iptaline kadar uzanan kademeli ve caydırıcı yaptırımlar düzenleniyor.