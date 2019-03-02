Petkim 872 milyon TL kâr açıkladı
59 dakika önce
Petkim, 2018'de 872 milyon lira net kar elde etti.
Petkim
, 2018'de 872 milyon lira net kar elde etti. Yılın genelinde tam kapasiteye yakın çalışan şirket, 1,8 milyon tonluk satış miktarına ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:50
Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti
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