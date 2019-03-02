Son Dakika Haberleri: Petkim 872 milyon TL kâr açıkladı

Petkim 872 milyon TL kâr açıkladı

59 dakika önce

Petkim, 2018'de 872 milyon lira net kar elde etti.

Petkim 872 milyon TL kâr açıkladı, System.String[]
Petkim, 2018'de 872 milyon lira net kar elde etti. Yılın genelinde tam kapasiteye yakın çalışan şirket, 1,8 milyon tonluk satış miktarına ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:50 

Ekonomi
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