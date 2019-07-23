Son Dakika Haberleri: Petlas, ABD pazarında agresif!
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Petlas, ABD pazarında agresif!

1 saat önce

ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07 
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