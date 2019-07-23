Petlas, ABD pazarında agresif!
1 saat önce
ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07
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