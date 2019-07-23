Petlas, ABD pazarında agresif!

ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

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