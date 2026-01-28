Petro: Maduro'nun İadesi Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Petro: Maduro'nun İadesi Gerekiyor

28.01.2026 06:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin Maduro'yu iade etmesi gerektiğini ve askeri müdahaleyi eleştirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesine iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Başkent Bogota'da basına açıklamalarda bulunan Petro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini eleştirdi ve Maduro'nun iade edilmesi çağrısını yineledi.

Petro, "(Nicolas Maduro) İade etmeliler. Kendisi bir Amerikan mahkemesi tarafından değil, bir Venezuela mahkemesi tarafından yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'taki Venezuela'ya hava saldırısını hatırlatan Petro, "Caracas'ı bombalamak sadece Maduro'ya karşı değil doğrudan Venezuela'yı hedef alan bir eylemdir. Böyle bir şey nasıl akıllarına gelebilir? Bolivar'ın vatanını bombalamak, bu bir lekedir. Maduro ABD hapishanelerinde ölse bile onunla sınırlı kalmaz, bu tarihi bir leke olur ve asla unutulmaz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in uluslararası krizleri çözmede etkisiz kaldığını belirten Petro, Gazze'deki savaşı durduramayan örgütün bir "çöküş" sürecinde olduğunu söyledi.

Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda yaptığı tarihi konuşmaya atıfta bulunan Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik normalde çok daha sert ifadeler kullanacağını ancak şubat ayındaki Beyaz Saray randevusu nedeniyle söylemini yumuşattığını itiraf etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro: Maduro'nun İadesi Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

07:33
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:19
Türkiye ve Suriye masada Osmanlı’nın son büyük projesi hayata geçiyor
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
06:48
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
01:20
Trump’ın “Harika gidiyor“ mesajı piyasaları tatmin etmedi Dolardan 4 yıl sonra bir ilk
Trump'ın "Harika gidiyor" mesajı piyasaları tatmin etmedi! Dolardan 4 yıl sonra bir ilk
00:38
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
23:37
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 07:46:55. #7.11#
SON DAKİKA: Petro: Maduro'nun İadesi Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.