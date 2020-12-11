Petro Ofisi CEO'su Şiper: Kovid-19 ile ilgili geliştirilen 11 projeye destek vereceğiz - Son Dakika

Petro Ofisi CEO'su Şiper: Kovid-19 ile ilgili geliştirilen 11 projeye destek vereceğiz

11.12.2020 10:36
Petro Ofisi CEO'su Şiper: Kovid-19 ile ilgili geliştirilen 11 projeye destek vereceğiz, System.String[]

Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden Big Bang 2020 etkinliğinde 11 projeye destek vereceğini açıklayarak ödüllerini takdim eden Petro Ofisi CEO'su Selim Şiper, "İTÜ Çekirdek'in girişimcilere yönelik yaptığı #FightCOVID çağrısından vazife çıkardık ve hemen tam destek ile cevap verdik.

Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden Big Bang 2020 etkinliğinde 11 projeye destek vereceğini açıklayarak ödüllerini takdim eden Petro Ofisi CEO'su Selim Şiper, "İTÜ Çekirdek'in girişimcilere yönelik yaptığı #FightCOVID çağrısından vazife çıkardık ve hemen tam destek ile cevap verdik. Bu çağrıya yanıt veren girişimcilerin 257 projesinden 125'i ön elemeden geçti. Yapılan değerlendirme ile 46 proje finale kaldı. Jüri olarak bunları tek tek inceledik, tartışılıp, görüşüldükten sonra 11 projeye katkıda bulunmaya karar verdik. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu tüm maddi kaynakların yanı sıra mentorluk, jüri üyeliği gibi katkıda bulunabileceğimiz her noktada görev aldık" dedi.

Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden Big Bang 2020 görkemli bir törenle sona erdi. Pandemi dolayısıyla binlerce katılımcının online takip ettiği etkinlikte, TOP20'ye kalan finalistler, özel hazırlanan sanal sahnede projelerini sunarak, ödüllerini aldı.

Petrol Ofisi de İTÜ ARI Teknokent iş birliği kapsamında Kovid-19 ile mücadeleye yönelik 11 girişimi ödüllendirdi. #FightCOVID19 çağrısı kapsamında salgınla mücadeleye önemli çözümler getiren girişimcilere, mentorluk yapan, maddi, manevi her türlü katkıyı veren Petrol Ofisi'nin ödüllendirdiği projeler, etkinlikte CEO Selim Şiper tarafından açıklandı.

"HER NOKTADA GÖREV ALDIK"

Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "79 yıldan bu yana yüklendiğimiz ülkemizin, insanımızın sosyal ve ekonomik gelişimine enerji sağlama misyonumuzla İTÜ Çekirdek'in girişimcilere yönelik yaptığı #FightCOVID çağrısından vazife çıkardık ve hemen tam destek ile cevap verdik. Bu çağrıya yanıt veren girişimcilerin 257 projesinden 125'i ön elemeden geçti. Yapılan değerlendirme ile 46 proje finale kaldı. Jüri olarak bunları tek tek inceledik, tartışılıp, görüşüldükten sonra 11 projeye katkıda bulunmaya karar verdik. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu tüm maddi kaynakların yanı sıra mentorluk, jüri üyeliği gibi katkıda bulunabileceğimiz her noktada görev aldık" diye konuştu.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK DESTEK

Türkiye'nin ve dünyanın yükselen girişimlerinin ağırlandığı etkinlikte insanlığı etkileyen küresel salgın nedeniyle İTÜ ARI Teknokent ile güç birliği yaparak, bugüne kadar 81 ildeki 500 sağlık kurumunun siperlik, entübasyon kabini ve UV Box-Ortam Sterilizasyon Cihazı ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Şiper, "Kovid-19 ile mücadeleye önemli çözümler sunan projeleri de destekliyoruz. Bu kapsamda, ileri teknoloji ile pandeminin yanı sıra insan sağlığına, sosyal ve iş hayatına önemli katkılar sağlayan 11 projeyi ödüllendirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji ve yaratıcılık potansiyelini ortaya koyan girişimlere ödül vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Şiper, "Türkiye'nin en büyük girişimcilik sahnesi Big Bang bu yıl ilk defa online olarak düzenlenen bu etkinliğin, aynı zamanda online düzenlenen son Big Bang olmasını temenni ediyorum. İnsanlık olarak, bu yıl maalesef hiç kimsenin öngöremediği günleri yaşamaktayız" diye konuştu.

Petrol Ofisi'nin, 1941 yılında, bu memleketin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla bu memleketin kaynaklarından yaratılmış bir şirket olarak kurulduğunu hatırlatan Selim Şiper; şöyle devam etti:

"Bizler de bu sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Bu ülkenin ve toplumun sosyal, ekonomik gelişimi için enerji sağlamak, misyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor. Petrol Ofisi olarak, yapacağımız katkıların uzun süreli olmasını amaçladık. Bu doğrultuda İTÜ Çekirdek'in girişimcilere yönelik COVID-19 ile mücadeleye yönelik çağrısından vazife çıkardık ve hemen tam destek ile yanıt verdik. Bize gelen 257 projenin 125'i ön elemeden geçti. Değerlendirme sonrası finale kalan 46 proje ise, ben, arkadaşlarım ve İTÜ Çekirdek'ten değerli akademisyenler, bilim insanlarından oluşan jüride tartışıldı, görüşüldü. Ülkemizin ve insanımızın geleceğine katkı sağlayacağına inandığımız 11 girişime katkıda bulunma kararı verdik."

"MADDİ DESTEKLE BİRLİKTE MENTORLUK DESTEĞİ DE VERİYORUZ"

Destek verdikleri girişimcilerin ihtiyaç duyduğu, talep ettikleri tüm maddi ve manevi kaynakları kendilerine verdiklerini vurgulayan Şiper, "Onlar ne istediyse, neye ihtiyaç duydularsa biz de onu verdik. Maddi desteğin yanında ayrıca, seçtiğimiz projelerin yanı sıra diğer bazı projeler de dahil olmak üzere arkadaşlarımız, girişimcilere ticari veya marketing noktasında mentorluk desteği verdi ve vermeye devam ediyor" dedi.

Toplumsal dayanışma noktasında bulundukları destekleri açıklamaktan imtina ettiklerine de değinen Şiper, "Buradaki felsefemiz, vereni mağrur, alanı da mahcup etmemeli. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız katkıları, rakam olarak herhangi bir şekilde duyuru veya halkla ilişkiler aracı olarak kullanmadık. İletişimi, 'örnek teşkil etmesi' dozunda tutmaya özen gösterdik. Bugün burada çok yararlı projeler olduğuna inandığım bu girişimleri açıklamaktan da mutluluk ve gurur duyuyorum" diyerek, projeler şöyle sıraladı:

"Ağız ve burnundan alınan mukozadan ve hızlı test yapan tanı kiti: Micronetech

Yüzey ve hava dezenfeksiyon robotu: Ritter

Test süresini kısaltan ve yüksek doğruluk oranına ulaşan tanı kiti: Gene-us

Hızlı ve gelişmiş test cihazı: Axolot

Tanı kiti firmalarına korona antijeni tedariki sağlayan: Pathonex

Kalabalık yerlerde uzaktan erişime sahip, çoklu, hızlı ve otomatik ateş ölçer: Evana

İnsanların ateşini ölçen, maske takıp takmadığını kontrol edebilen: Mikrop Robotics

Ömür boyu kullanıma sahip elektronik maske: Coronity

Kovid tedavisinde kullanılan oksijen flowmetresi kontrol ve takip cihazı: Estare Tech

ATM'lerde parayı kolay ve hızlı bir şekilde dezenfekte eden cihaz: Money Shower

İnsan nefesinden enfeksiyonu erken aşamada tespit eden test cihazı: Avokadio."


Petro Ofisi CEO'su Şiper: Kovid-19 ile ilgili geliştirilen 11 projeye destek vereceğiz
Petro Ofisi CEO'su Şiper: Kovid-19 ile ilgili geliştirilen 11 projeye destek vereceğiz

Gİrişimcilik, Big Bang, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petro Ofisi CEO'su Şiper: Kovid-19 ile ilgili geliştirilen 11 projeye destek vereceğiz - Son Dakika Ekonomi


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