Petrol düştü, altın 1,900 doların altında

ABD'de yeni destek paketinin seçimlerden önce geçeceği yönündeki beklentilerin azalması ve beklentilerden güçlü açıklanan ekonomik verilerle doların gücünü korumasına bağlı olarak, güvenli liman altın 1,900 doların üzerinde tutunamadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rekor üretim kesintisine gitmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasıyla geçen haftanın son günü kazanımlarını koruyan petrol fiyatları, Libya'nın hampetrol üretiminin öngörülenin üzerinde olacağına ilişkin haberleriyle geriledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğini söyledi ve "Gerekirse de, üretim kısıntısının artırılmasını da kabul edebiliriz" dedi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.67 düşüşle 41.29 dolar,Batı Teksas yüzde 1.64 düşüşle 39.05 dolar,altın yüzde 0.31 düşüşle 1,896.48 dolar,gümüş yüzde 1.84 düşüşle 24.17 dolar,bakır yüzde 0.48 düşüşle 6,876.00 dolar,platin yüzde 1.79 düşüşle 889.43 dolar,paladyum yüzde 0.75 düşüşle 2,373.34 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 486 lira, çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3,171 liraya geriledi.Ünlü&Co Araştırma'nın analizinde, doların güçlü kalması nedeniyle altının 1,900 doların üzerinde tutunma çabasında "başarılı olamadığı"nın altı çizilerek, şöyle denildi: "Yeni haftaya girerken ise altının yön bulmasını sağlayacak konu başlıklarında anlamlı bir farklılık görmüyoruz. "Bu noktada teşvik paketi görüşmelerinden alınacak sonucun hafta içinde sergilenecek performansta belirleyici olacağını düşünüyoruz. "Taraflar arsında uzlaşma sağlanamaması durumunda bunun altın üzerinde baskı oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır. "Ancak ana beklentinin seçimden sonrasına kaymış olması nedeniyle seçim sonrasında oluşacak görünümün çok daha fazla önem taşıdığını düşünüyoruz."Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ticari hampetrol stoklarının geçen hafta 1.0 milyon varil azalışla 488.1 milyon varile gerilediğini açıkladığı anımsatılarak, "Gün içinde takip edilen endişeler sonucu baskı altında kalan Brent Petrol'ün gün sonunda güçlü seyreden dolara rağmen yukarı yönlü sınırlı hareketi takip edildi" denildi ve eklendi: "Cuma günü ise artan vaka sayılarının Petrol üzerinde neden olduğu arz endişeleri devam ederken, Libya'nın hampetrol arzında artış beklentileri aşağı yönlü hareketlerin derinleşmesine neden olduğu izlendi."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Petrol düştü, altın 1,900 doların altında - Son Dakika Ekonomi