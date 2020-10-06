Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Norveç'te petrol kuyularındaki grevin desteğiyle yükselen petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler sürerken, Pazartesi günü yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay, System.String[]

Norveç'te petrol kuyularındaki grevin desteğiyle yükselen petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler sürerken, Pazartesi günü yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Norveç'in devlet petrol şirketi Equinor ASA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol işçileri sendikasının genişlettiği grev uygulaması nedeniyle Kuzey Denizi'ndeki dört petrol kuyusunun kapatıldığını duyurdu.

Norveç Petrol ve Gaz Birliği'nin açıklamasına göre de, grev uygulanan bölgedeki toplam altı petrol kuyusunda, Norveç'in petrol toplam petrol üretiminin yüzde 8.0'ine karşılık gelen günde ortalama 300,000 bin varil petrol üretiliyor.Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altının 1,900 dolar düzeyinin üzerinde hareket ettiğine işaret edilerek, "ABD Başkanı Donald Trump hastaneden taburcu oldu, bir sonraki münazaraya katılabileceğini belirtti. Aynı zamanda, teşvik paketine dair olumlu açıklamalarda bulundu. ABD'de teşvik paketi görüşmeleri devam ediyor, bu nedenle dolar negatif seyrediyor. Doların seyri, altının da yükselişini destekliyor. Bugün için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması bulunuyor. Sürpriz açıklamalar gelmediği sürece yeni bir hareket görülmeyebilir. Trump'ın sağlık durumu da piyasaların gündeminde kalmaya devam edebilir" denildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.05 yükesişle 41.51 dolar,Batı Teksas yüzde 0.10 yükselişle 39.70 dolar,altın yüzde 0.16 düşüşle 1,910.48 dolar,gümüş yüzde 0.41 düşüşle 24.28 dolar,bakır yüzde 0.76 düşüşle 6,525.50 dolar,platin yüzde 0.24 düşüşle 898.63 dolar,paladyum yüzde 0.38 düşüşle 2,360.64 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 477 liraya, çeyrek altın 779 liraya, Cumhuriyet altını da 3,102 liradan satılıyordu.İş Yatırım'ın analizinde, haftanın ilk gününde doların G10 para birimlerine karşı satıcılı bir günü geride bıraktığına işaret edilerek, sterlin ve euroya karşı değer kaybeden doların,  Japon yenine karşı değer kazandığı anımsatıldı ve "Dolar Endeksi gün içinde 93.369 seviyesine kadar geriledikten sonra, kapanışa doğru 93.50 seviyesinden işlem gördü. Güne 1.1714'de başlayan euro/dolar paritesi de 1.18'e kadar yükselmesine rağmen psikolojik seviyesini kıramayıp kapanışa doğru 1.178 seviyesinden işlem gördü" denildi ve şöyle devam edildi: "Spot altın güne satıcılı başladı ve gün içinde 1,887 seviyesini gördü. Ancak, gelen alımlarla birlikte 1,919 seviyesine kadar yükseldi."Bir İngiliz temyiz mahkemesi, Nicolas Maduro'nun ve Venezuela hükümetinin lehine karar verdi. İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarında depolanan 1.0 milyar dolarlık altının geleceği konusundaki yasal mücadelenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti."Piyasalarda 3 ay vadeli kurşun kontratının günü 1,756 seviyesinden yüzde 0.85 kayıpla sonlandırmasına karşın alüminyum 3 ay vadeli kontratları yüzde 0.45 primlendi. "3 ay vadeli bakır kontratları ise yüzde 0.37 değer kaybıyla günü 6,528.50 den sonlandırdı."Batı Teksas petrolü (WTI) ve Brent petrolde de geçtiğimiz haftalarda yaşanan satışların ardından Trump'ın sağlık durumu ve mali destek paketi hakkında piyasada oluşan olumlu havayla birlikte üç haftanın en düşük seviyesinden yükseldi.

"WTI petrol aktif vade kontratları kapanışa doğru 20 günlük ortalama seviyesinin üzerinde 39.66'dan işlem görürken, benzer bir tablo Brent'de de izlendi. WTI ve Brent kontratları kapanışa doğru sırasıyla yüzde 6.3 ve yüzde 5.6 artıda işlem görmekteydi."


Donald Trump, Pazartesi, Norveç, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika Ekonomi

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