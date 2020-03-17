Petrol Ofisi'nin sosyal medyadaki videoları ilgi çekiyor

Petrol Ofisi'nin özel günlerde yayınladığı, toplumun büyük kesimi tarafından bilinmeyen veya unutulmuş insanların ve olayların hikayeleştirildiği "Gelişime Katkıda Bulunan İlkler" videolar sosyal medyada büyük ilgi çekiyor.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket Ekim 2018'de hayata geçirdiği proje kapsamında sosyal medya hesaplarından, Cumhuriyet Bayramı, Öğretmenler Günü, Dünya Kadınlar Günü, Çanakkale Zaferi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anneler Günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Babalar Günü, Zafer Bayramı gibi özel ve önemli günlerde toplam 13 video yayınladı.

Şair ve yazar Sunay Akın ve sosyal medya ajansı Promoqube imzalarını taşıyan, toplumun büyük kesimi tarafından bilinmeyen veya unutulmuş insanlar ve olayların çizimlerle desteklenmiş hikayelerini yansıtan Gelişime Katkıda Bulunan İlkler videoları, Petrol Ofisi'nin YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarında yoğun ilgi gördü.

Videolar toplamda 100 milyona yakın gösterim, 25 milyondan fazla izlenme ve bir buçuk milyona yaklaşan kullanıcı etkileşimine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Düzey Yöneticisi Beril Alakoç, şirketin kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamayı ilke edindiğini ifade etti.

Bu yaklaşımın özel günler için planlanan projeleri şekillendirdiğini belirten Alakoç, "Petrol Ofisi'nin gelişime katkısı ve öncülüğü ile de örtüşen Gelişime Katkıda Bulunan İlkler çatısını oluşturduk. Bazıları Sunay Akın, bazıları da Promoqube imzası taşıyan bu çalışmalarımız, gerçekten de büyük ilgi ve takdir görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Videoların ulaştığı rakamlar kadar, yarattığı etkinin de önemline dikkat çeken Alakoç, şunları kaydetti:

"Aldığımız öyle yoğun ve olumlu etkileşimler var ki, bizlere gerçekten de kalplere dokunduğumuzu hissettiriyor. Ayrıca Gelişime Katkıda Bulunan İlkler için özellikle, gelişim için ilham veren karakterlerin öykülerini buluyor ve işliyoruz. Bu nedenle öğretmenler öğrencilerine, aileler çocuklarına, hatta teknik direktörler sporcularına gösteriyor."

Şirketin sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolar arasında en çok izlenen Çanakkale Savaşı sırasında bir doktorun oğlunun hayatı pahasına sergilediği dramatik kahramanlık hikayesini yansıtan 18 Mart 2019'daki paylaşım oldu.

İkincilik ve üçüncülüğü sırasıyla 19 Mayıs ve 29 Ekim videoları paylaştı. Petrol Ofisi videolarında en çok etkileşimi ise 250'şer bin kişilik rakamlara ulaşan 2018 ve 2019 yıllarındaki Cumhuriyet Bayramı paylaşımları aldı. Sosyal medya mecraları bazında en çok izlenen Petrol Ofisi videoları ise YouTube'da 18 Mart, Facebook'ta 29 Ekim, Instagram'da 19 Mayıs, Twitter'da ise 10 Kasım paylaşımları oldu.