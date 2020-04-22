Petrol Ofisi ve İTÜ ARI Teknokent'ten Kovid-19 ile mücadelede iş birliği

Petrol Ofisi, İTÜ ARI Teknokent'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ürün ve hizmet geliştiren girişimlere sunduğu olanakların destekçisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi'nin desteği, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmaların geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını kapsıyor.

Petrol Ofisi'nin desteği kapsamında, İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek girişimcilerinin kullandıkları malzeme ve ürettikleri cihazların maliyetleri de yer alıyor.

Türkiye'nin en önemli girişimcilik merkezlerinden olan ve 2012 yılından bu yana yaklaşık 5 bin 500 girişimciye destek veren İTÜ Çekirdek, Kovid-19 ile mücadele için dezenfektan, maske, koruyucu kıyafet, yoğun bakım ünitesi cihazları, ortam koşullarını iyileştirecek ekipmanlar, ilaç, aşı, pandemiyi etkileyecek bilişim uygulamaları, ventilatör ve benzeri alanlarda araştırmalarını sürdüren girişimcileri destekliyor.

Petrol Ofisi, iş birliği kapsamında İTÜ ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB | TRİDİ tarafından başlatılan ve "www.destekbizden.org" üzerinden hastane ve doktorlardan gelen taleplerin karşılandığı inisiyatifi de destekliyor. İlgili resmi kuruluşların da koordinasyonuyla yürütülen süreçte, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen siperlik, entübasyon kutusu, dalgıç maskesinden sağlık personeli için PPG maske, koruyucu tulum ve UVC ışık ile oda ve hava sterilizasyon üniteleri gibi ürünler üretilerek dağıtımları sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, "İTÜ, uluslararası prestije sahip, ülkemizin köklü ve önde gelen üniversitelerinden biri. Bu zorlu süreçte ve devamında koronavirüse karşı mücadelede İTÜ Çekirdek'in teknoloji gücü ve kabiliyetiyle birlikte yer almak bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da yaklaşık üç hafta önce açtıkları "İTÜ Çekirdek'te Geliştir, Dünyayı İyileştir" çağrısına girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Petrol Ofisi ile birlikte gücümüze güç katmanın ve daha fazla girişimciye daha etkili destek verecek olmanın mutluluğu içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda, teknolojik ürün veya hizmeti olan girişimler, İTÜ ARI Teknokent ve Petrol Ofisi desteğiyle İTÜ Çekirdek girişimcisi olmak için "www.itucekirdek.com" adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.