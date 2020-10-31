Peygamberler şehrinden İzmir'deki depremzedeler için feraciye duası - Son Dakika

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da, sıkıntısı olan ve darda kalan kişilerin talepleri üzerine minarelerden yankılanan ve kentte bir gelenek olan feraciye duası bu kez İzmir'deki depremzedeler için okundu.

İl Müftülüğünün talimatıyla kentteki camilerde öğle namazının ardından cami minarelerinde halk arasında "faraçlık" da denen feraciye duası okundu. Sokaklarda duayı duyan vatandaşlar da "amin" diyerek iştirak etti.

Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı Peygamber Camisi İmamı Şükür Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feraciye duasının "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da yüzyıllardan beri sürdürülen önemli bir gelenek olduğunu söyledi.

İzmir'de yaşanan depremde hayatın kaybedenlere başsağlığı dileyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimizin doğum haftasını yaşadığımız bu günlerde Allah bizleri bela ve musibetlerden korusun inşallah. Devletimizin bütün birimleri seferber olmuş. Bizler de toplum olarak İzmir dua ediyoruz. Bizler de Şanlıurfa'da ve bölgede yaygın olan sıkıntısı olanın, darda kalanın ferahlaması için, hastaların şifa bulması, bebek bekleyenlerin doğumunun kolay geçmesi için minarelerde okutulan feraciye duası yaptık. Duayı duyan vatandaşlarımız da duaya amin diyorlar. Feraciyenin anlamı kurtuluşa ermedir. İnşallah İzmir'de kardeşlerimizin bu sıkıntısı tez zamanda gider."