PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza - Son Dakika Spor

PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Tuzlaspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Galatasaray'a toplam 97 bin TL para cezası, futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Tuzlaspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Galatasaray'a toplam 97 bin TL para cezası, futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Galatasaray görevlisi Ömer Kılıç'a da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında oynanan Tuzlaspor - Galatasaray maçında yaşanan olayların ardından verdiği cezaları açıkladı. PFDK'nın 20.12.2019 tarih ve 37 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:


"Galatasaray'ın, 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Galatasaray'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Ömer Kılıç'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jimmy Durmaz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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