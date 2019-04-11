Pfdk'dan Mehmet Ekici'ye 3 Maç Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları açıklanırken, Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'nin Ankaragücü mücadelesinde rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları açıklanırken, Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'nin Ankaragücü mücadelesinde rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 3 maç men cezası verildiği belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları açıklandı. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Ankaragücü müsabakasında rakip takım oyuncusuna yaptığı şiddetli hareket sebebiyle 3 resmi müsabakadan men edilmenin yanı sıra 13 bin TL de para cezası verildiği aktarıldı.



TFF resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:



"MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 07.04.2019 Tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi Uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası 406 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Hector Miguel Canteros'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 350 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin, 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin, TFF'den izinli olmayan pankart ile sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe sporcusu Mehmet Ekici'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Demir Grup Sivasspor kulübünün, 06.04.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Osman Seçilmiş Güney Üst Tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün, 06.04.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A, B, C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Beşiktaş'ın, 08.04.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 230 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün, 06.04.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Osmanlıspor FK Antrenörü İlker Püren'in, 06.04.2019 tarihinde oynanan Osmanlıspor FK - Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Balıkesirspor Baltok kulübü teknik sorumlusu Giray Bulak'ın, 06.04.2019 tarihinde oynanan Balıkesirspor Baltok - İstanbulspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Adanaspor idarecisi Hamza Akgül hakkında, 07.04.2019 tarihinde oynanan Adanaspor - Abalı Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Aynı müsabakada Adanaspor görevlisi Anıl Görkem Aksak'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın'ın, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Adanaspor Antrenörü Serkan Bekiroğlu'nun, rakip takım yardımcı antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3 bin 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Adanaspor Sporcusu Veli Kızılkaya'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve2 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Abalı Denizlispor Kulübü Antrenörü Gürkan Aslan'ın, 07.04.2019 tarihinde oynanan Adanaspor - Abalı Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



aynı müsabakada Abalı Denizlispor Kulübü Sporcusu Ziya Alkurt'un, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 2 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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