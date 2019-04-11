Son Dakika Haberleri: Pfdk'den Mehmet Ekici'ye 3 Maç Ceza

Pfdk'den Mehmet Ekici'ye 3 Maç Ceza

50 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi.

Pfdk'den Mehmet Ekici'ye 3 Maç Ceza, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet'e 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mehmet Ekici, Spor
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