Pfdk'den Mehmet Ekici'ye 3 Maç Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet'e 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

PFDK, Mehmet Ekici'ye 3 Maç Men ve 13 Bin TL Para Cezası Verdi

Tahkim Kurulu, Luyindama'ya Verilen 2 Maçlık Men Cezasını Onadı!

Fenerbahçe-Galatasaray Maçının İddaa Oranları Belli Oldu! Fenerbahçe'ye Sürpriz Oran

Fenerbahçe, Ricardo Centurion İle İlgileniyor