Philips çalışanı: ABD'liler istedi, Türkiye'nin dinlenebilmesi için şifreleme cihazını değiştirdik - Son Dakika
Son Dakika Dünya Philips çalışanı: ABD'liler istedi, Türkiye'nin dinlenebilmesi için şifreleme cihazını değiştirdik - Son Dakika Dünya

Philips çalışanı: ABD'liler istedi, Türkiye'nin dinlenebilmesi için şifreleme cihazını değiştirdik

15 dakika önce

Hollandalı teknoloji devi Philips'in, Türkiye'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ettiği iddia edildi

Philips çalışanı: ABD'liler istedi, Türkiye'nin dinlenebilmesi için şifreleme cihazını değiştirdik, System.String[]

Hollandalı teknoloji devi Philips'in, Türkiye'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ettiği iddia edildi.


Amerikan ve Alman istihbaratlarının tüm dünyaya şifreli iletişim cihazı satan Crypto AG'yi satın aldığının ortaya çıkmasının ardından Philips'in eski çalışanı kriptolog Cees Jansen, Türkiye'ye kırılması kolay şifreleme cihaz satıldığını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Philips, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:18 
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