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Philips çalışanı: ABD'liler istedi, Türkiye'nin dinlenebilmesi için şifreleme cihazını değiştirdik
15 dakika önce
Hollandalı teknoloji devi Philips'in, Türkiye'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ettiği iddia edildi
Hollandalı teknoloji devi Philips'in, Türkiye'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ettiği iddia edildi.
Amerikan ve Alman istihbaratlarının tüm dünyaya şifreli iletişim cihazı satan Crypto AG'yi satın aldığının ortaya çıkmasının ardından Philips'in eski çalışanı kriptolog Cees Jansen, Türkiye'ye kırılması kolay şifreleme cihaz satıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:18
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